Tahire Başerer, Evinde Hayatını Kaybetti

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’nde yer alan bir binada, saat 17.00 civarında, Tahire Başerer’e ulaşamayan avukatı, durumdan endişelenerek Başerer’in ikamet ettiği daireye gitti. Kapıyı açan kimse olmayınca avukat, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, daireye girdiğinde Tahire Başerer’in hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede, ne yazık ki Başerer’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tahire Başerer’in cenazesi, daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü.

