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Spor

Tahkim Kurulu, Ali Koç’un Cezasını Azalttı

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TAHKİM KURULU CEZADA İNDİRİME GİTTİ

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un cezasında bir indirim uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, Tahkim Kurulu’nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara ilişkin itirazları ele aldığı belirtildi.

CEZALARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Kurul, Ali Koç’un 45 günlük hak mahrumiyet cezasını 22 güne düşürdü. Ayrıca sarı-lacivertli kulübün aldığı 2 milyon liralık para cezası da 1 milyon liraya indirilmiş oldu.

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