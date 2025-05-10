Tahkim Kurulu Kararı Açıklandı

TAHKİM KURULU KARARI AÇIKLANDI
Elazığspor’un uzun süredir beklediği Tahkim Kurulu kararı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Beyoğlu Yeni Çarşı maçında kırmızı kart görmesi sonrasında 4 maç ceza alan Beykan Şimşek için Elazığspor’un yaptığı itiraz sonuçlandı.
CEZA 3 MAÇA DÜŞÜRÜLDÜ
Tahkim Kurulu, kaptan Beykan’ın 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi. Bu gelişme, Beykan’ın 3. tur maçlarının sona ermesinin ardından Elazığspor’un finale yükselmesi durumunda final maçında oynama fırsatı sunuyor.