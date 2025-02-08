More
Spor

Tahkim Kurulu’ndan Cezalarda İndirim Açıklaması

tahkim-kurulu-ndan-cezalarda-indirim-aciklamasi

CEZA İTİRAZLARI GÖRÜŞÜLDÜ

TFF’nin yaptığı duyuruya göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara ilişkin itirazları değerlendirdi.

DURSUN ÖZBEK’İN CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI

Kurul, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle uygulanan 45 günlük hak mahrumiyeti cezasında 1/2 oranında indirime gitti ve cezayı 22 gün olarak belirledi.

METİN ÖZTÜRK’ÜN CEZASI KALDIRILDI

Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk’e verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira cezasını iptal etti. Diğer yandan, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu’nun aynı miktardaki cezası ise onandı.

ÖNEMLİ

Manşet

Trabzonspor, Eskihellaç Transferini Duyurdu

Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı transfer ettiğini duyurdu ve anlaşmanın mali detaylarını da paylaştı.
Gündem

Rtük Başkanı Şahin: Tarafsızlığa Uymayanlara Yaptırım

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, tarafsızlığın ihlal edilmesinin gazetecilik ilkelerine zarar verdiğini belirtti ve bu ihlallere yüksek ceza uygulanacağını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.