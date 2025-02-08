Tahkim Kurulu’ndan Cezalarda İndirim Açıklaması

CEZA İTİRAZLARI GÖRÜŞÜLDÜ

TFF’nin yaptığı duyuruya göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara ilişkin itirazları değerlendirdi.

DURSUN ÖZBEK’İN CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI

Kurul, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle uygulanan 45 günlük hak mahrumiyeti cezasında 1/2 oranında indirime gitti ve cezayı 22 gün olarak belirledi.

METİN ÖZTÜRK’ÜN CEZASI KALDIRILDI

Tahkim Kurulu, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk’e verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira cezasını iptal etti. Diğer yandan, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu’nun aynı miktardaki cezası ise onandı.