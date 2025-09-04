Tahliye Edilen 26 Kişi Arasında Köseler Var

26 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Aralarında görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in bulunduğu toplam 26 kişi tahliye edildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 27 Şubat tarihinde gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için mahkemeden karar çıktı. “İhaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım” suçlarından yargılanan 26 sanığın durumunu değerlendiren mahkeme, tüm tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti. Alaattin Köseler, 27 Şubat’ta saat 04.00’te gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan, “Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş’ü talimatlandırarak aynı firmalara ihale verdiği” iddiası ile karşı karşıya kalan Köseler ve başka birçok kişi tutuklanmıştı.

FEZLEKEDE İDDİALAR

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bazı mal ve hizmet alımları ile belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan firma yetkililerinin hukuka aykırı hareket ettikleri iddia ediliyor. Bu fezlekede, Beykoz Belediye Başkanlığı’na bağlı müdürlüklerin mal ve hizmet alımlarında açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davrandığı belirtiliyor. Ayrıca, birbiriyle bağlantılı aynı firmalardan dönüşümlü teklifler alındığına dair veriler mevcut. Fezlekede, bazı ihale yüklenicisi firmalar ile teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık bağlarının olduğunu gösteren bilgiler yer alıyor.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Fezlekede, belirli mal ve hizmet kabul işlemlerinin ihale tarihinden önce açık hesap şeklinde yapıldığı kaydediliyor. Ayrıca, belediye stok kayıtlarına göre bazı ihaleler için eksik ya da hiç mal teslim edilmemesine rağmen bedelinin ödendiği ifade ediliyor. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in yolsuzluk örgütü kurucusu olduğu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey’in ise yönetici durumunda olduğu vurgulanıyor. Fezlekede, 26 şüphelinin farklı suçlardan cezalandırılması talep ediliyor. Özellikle Köseler’in, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma”, “zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık” ve “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. Hazırlanan fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması amacıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Ayrıca, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın belirlediği iddianamede, Köseler’in yanı sıra diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezası talep edilmekte.