Tahliye Edilen Köy Sayısı Beşe Yükseldi

KÖY TAHLIYELERİ ARTIYOR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşımda, iki köyün daha güvenlik amacıyla boşaltıldığını açıkladı. Vali Toraman, “Eceabat Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyleri tedbiren tahliye ediliyor” dedi. Bu durumla birlikte daha önce tahliye edilen köylerle birlikte toplamda tahliye edilen köy sayısı 5’e ulaştı. Tüm bu süreçte, yangın söndürme çalışmaları kara ekipleri tarafından devam ediyor.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangınla mücadele çalışmaları, bölgede etkili bir şekilde sürdürülüyor. Ekipler, hem yangın söndürme hem de tahliye işlemleri için yoğun bir çaba harcıyor. Toplumun güvenliği için atılan bu adımlar, yangın tehdidi altındaki bölgelerde yaşayanlar için önemli bir önlem niteliği taşıyor.

Rus Lider, Görüşmeyi Faydalı Buldu

Vladimir Putin, Donald Trump ile görüşmesinin ardından kurmaylarıyla bir araya geldi ve toplantıda Ukrayna krizinin adil çözümünü öncelikli konu olarak ele aldı.
Erzincan’da Festival Etkinlikleri Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli festival, 17 ilden 100 sanatçının katılımıyla el sanatları, müzikli söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam ediyor.

