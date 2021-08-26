Tahliye için kişi başı 6 bin 500 dolar alıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin bölgeden çekilmesi sonrası karışan Afganistan’da kaos sürüyor.

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından on binlerce kişinin kendilerini ve sevdiklerini kurtarmak için Kabil’deki Hamid Karzad Havalimanı’ndaki umutsuz bekleyişi sürüyor. ABD, askerlerini havaalanından 31 Ağustos’a kadar geri çekme planına bağlı kalırken, çok sayıda kişinin tahliye edilemeyeceği öngörülüyor.

İnsanların çaresizliğinden faydalanmak isteyen Blackwater adlı ABD’li şirketin ise tahliye için Afganlardan kişi başı 6 bin 500 dolar aldığı ortaya çıktı. Şirketin kurucusu Erik Prince, eski ABD Başkanı Donald Trump’a olan yakınlığıyla biliniyor.

ABD ve NATO ülkeleri, vatandaşlarını havaalanına götürmek için şehrin Taliban kontrolündeki bölgelerine özel kurtarma ekipleri gönderiyor. Son yirmi yılda ABD önderliğindeki koalisyon güçlerine yardım ettikten sonra ABD’nin kendilerini koruyacağını düşünen sayısız Afgan, büyük olasılıkla geride bırakılacaklarını şimdi fark ediyor.

Aralarında İngiltere, Fransa, Polonya, Belçika gibi pek çok ülkenin bulunduğu batılı hükümetler, tahliye çalışmalarını yarından itibaren sonlandıracağını açıkladı.

Gerekçe olarak, ABD ordusunun kendi ekipmanını ve birliklerini Kabil’den çıkarmak için 31 Ağustos tarihine kadar kalan günlere ihtiyaç duyması gösterildi.

Diğer taraftan, kar amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere bir dizi özel grup, savunmasız Afganların ve diğerlerinin tahliyesine yardımcı oluyor. Ancak, Wall Street Journal’in bildirdiğine göre, bazı charter uçuşları Kabil’den onlarlarca boş koltukla ayrılıyor çünkü Afganlar ve yabancılar havaalanındaki Taliban kontrol noktalarından veya ABD deniz kontrol noktalarından geçemiyor.

DURUMU FIRSATA ÇEVİRDİ

Durumu fırsata çeviren, eski bir ABD Deniz Subayı ve Blackwater aslı güvenlik şirketinin kurucusu Eric Water’ın Kabil’den kalkan bir uçakta insanlardan kişi başı 6 bin 500 dolar aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Prince’in, ücretin havaalanına girişi ve yolculuğu kapsadığını, ancak başkentten havaalanına ulaşım talep eden yolculardan daha fazla ücret aldığı belirtildi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ TEPKİ GÖSTERDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Spaki, Blackwater’ın tahliyeleri için, “Vicdanı ve ruhu olan hiçbir insan, bir ülkeden kaçmaya çalışan ve canları için endişe duyan insanların ızdırap ve acılarından kar sağlamaya çalışmaz” dedi.

Diğer taraftan, ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, Taliban’ın 14 Ağustos’ta Kabil’in kontrolünü ele geçirmesinden bu yana ABD birlikleri, 4 binden fazla Amerikalı ve aileleri de dahil olmak üzere 70 binden fazla insanı tahliye etti.

300 BİN AFGANIN TALİBAN TARAFINDAN HEDEF ALINMA RİSKİ YÜKSEK

Ancak Afganistan’da tahliye için uygun kaç kişinin uygun olduğu belli değil. Uluslararası Kurtarma Komitesi, 300 bin Afganın ABD ile yaptıkları çalışmalardan dolayı Taliban tarafından hedef alınma riskinin yüksek olduğunu tahmin ediyor. Biden yönetimi, ABD kuvvetleri için çalışmaları nedeniyle özel göçmen vizesi almaya uygun binlerce Amerikalı ve on binlerce Afganın hala ülkede sıkışıp kaldığını açıkladı.

PRINCE’IN ÇALIŞMALARI YILLARCA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Öte yandan, Prince’n kar amacı güden savaş alanındaki çalışmaları oldukça tartışmalı. 2014 yılında, dört Blackwater çalışanı, 2007’de yılında yaşanan bir olayda 17 Iraklı sivili öldürmekten suçlu bulundu. Paralı askerler, 2008’de “kasten adam öldürmek” dahil çeşitli suçlamalardan yargılandı. Ancak, askerler, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi.

Prince, 2017’de dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray danışmanlarıyla Afganistan’daki ABD askeri operasyonunu özelleştirme önerisi hakkında bir araya geldi.

LİBYA’NIN SİLAH AMBORGOSUNU İHLAL ETTİ

Bunların yanı sıra, Prince’in bu yılın başlarında yapılan gizli bir BM soruşturmasında, 2019’da ülkenin uluslararası destekli hükümetini devirmeyi planlayan bir milis liderine silah ve yabancı paralı askerler teslim ederek Libya’ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal ettiği ortay açıktı.

Şirket, tüm bu durumlardan kendini aklamak amacıyla ismini 2009 yışında “Xe Service”, 2010 yılında ise “Academi” olarak değiştirdi.

KIZ KARDEŞİ TRUMP’IN EĞİTİM BAKANI OLARAK GÖREV YAPTI

Ayrıca, Prince’in kız kardeşi Betsy DeVos, Trump’ın eğitim bakanı olarak görev yaptı. Bu nedenle Prince, uzun süredir Trump ile yakın temas içinde Cumhuriyetçi siyasete dahil oldu.