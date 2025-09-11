Tahminler 2026 Asgari Ücret Zamını Gösteriyor

Milyonlarca çalışanın gözleri 2026 asgari ücret artışına çevrildi. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 oranında bir artış olabileceğini duyurdu. Morgan Stanley, geçtiğimiz yıl Ocak ayında gerçekleşen zammı doğru bir şekilde tahmin etmişti. Bu yıl Türkiye’ye yaptığı ziyaretler sırasında kamu ve özel sektör temsilcileri ile görüşen banka, enflasyon hedefleri doğrultusunda yüzde 20-25 aralığında bir artış bekliyor. Eğer yüzde 20’lik bir zam gerçekleşirse asgari ücret 26 bin 524 liraya, yüzde 25’lik zamda ise 27 bin 630 liraya yükselecek.

ÇALIŞANLARDA ARA ZAM BEKLENTİSİ ARTIYOR

Yüksek enflasyon nedeniyle maaşların hızla değer kaybetmesi, çalışanlar arasında ara zam beklentisini artırmış durumda. Ancak 2025 yılı için asgari ücrete ek zam yapılmaması, dikkatlerin 2026 yılına yönelmesine sebep oldu. Morgan Stanley’nin tahminlerinin beklentilerin altında kalması, çalışanlar arasında hayal kırıklığı yarattı.

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla bir araya geliyor ve işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşu. Ekonomik koşullar, enflasyon oranları ve yaşam maliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenen asgari ücret, oy çokluğuyla kesinleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı için asgari ücreti şu şekilde ifade etmişti: yeni yıl için yapılacak zam oranı, milyonlarca çalışanın merakla beklediği bir konu.