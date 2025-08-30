Tahran’da 30 Ağustos Resepsiyonu Yapıldı. TSK Günü’nde Diplomatik İlişkiler Vurgulandı. İkili İlişkiler Güçlendirilecek ve Derinleştirilecektir

İRAN’DA ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU

İran’ın başkenti Tahran’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi. Tören, Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği rezidansında yapıldı. Resepsiyona ev sahipliği yapan Büyükelçi Hicabi Kırlangıç ve Askeri Ataşe Albay Sabri Coşkun, etkinliğe katılan yabancı misyon temsilcileri, büyükelçilik personeli, çeşitli kuruluşlardan temsilciler, gazeteciler ve çok sayıda davetlinin yer aldığını bildirdi. İran’ı temsilen, İran Ordusu Kurmay Başkanı Tuğamiral Habibullah Seyyari de resepsiyona katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Kırlangıç, 30 Ağustos 1922’de elde edilen ulusal zaferin Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Türk milletinin bu süreçte kayda değer mesafeler katettiğini ifade eden Kırlangıç, “Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu yolda ilerlemeye devam ediyor.” dedi.

İKİLİ İLİŞKİLERİN DERİNLİĞİ

Büyükelçi Kırlangıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana komşularla barışçıl ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirmeyi amaçladığını vurguladı. Bu bağlamda, İran ile olan ikili ilişkilerin tarihi derinliğe sahip olduğunu belirten Kırlangıç, “Kültür, turizm, çevre, ekonomi, ticaret, enerji ve diğer alanlarda bağlarımızı ilerletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkili ilişkilerimiz, iyi komşuluk ilişkileri, dostluk ve işbirliği üzerine kuruludur ve bunları daha da güçlendirmeye kararlıyız.” diye konuştu.

KÜRESEL GÜVENLİK TEHDİTLERİ

Kırlangıç, günümüzde küresel barış ve güvenliğin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu zorlukların birçoğunun Türkiye’nin yakın coğrafyasında belirdiğini belirten Kırlangıç, Ukrayna’daki savaş, İsrail’in Gazze’deki soykırım politikası, Lübnan, Yemen ve Suriye’ye yönelik saldırılar gibi konuların endişe verici olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin, Gazze’deki soykırımın durdurulması için uluslararası topluma ortak hareket etme çağrısında bulunduğunu hatırlatan Kırlangıç, İsrail tarafından işlenen savaş suçları ve uluslararası hukukun ihlaline karşı cezasızlığın Tel Aviv yönetimini daha da cesaretlendirdiğini vurguladı. Kırlangıç, aynı zamanda İran’daki saldırılar sonucunda yaşanan kayıplar için hükümet ve halkına başsağlığı diledi.

DİPLOMASİ VE DİYALOGUN ÖNEMİ

Büyükelçi Kırlangıç, Türkiye’nin nükleer sorunun çözümünün tek yolunun diplomasi ve diyalog olduğuna dair inancını yineleyerek bu konuda çaba göstermeye kararlı olduklarını belirtti. Haziran ayında İran’a yapılan saldırıların tekrarlanmaması temennisinde bulundu. Resepsiyonda konuşan Tuğamiral Seyyari, Türkiye Cumhuriyeti’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, bugünün Türk halkının bağımsızlığı ve özgürlüğü adına cesaret ve kararlılığının bir sembolü olduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin bölgesel istikrar ve güvenliği sağladığını vurgulayan Seyyari, bu ilişkilerin diğer bölge ülkeleri için de örnek teşkil edebileceğini belirtti.

Resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin mesajı da okundu.