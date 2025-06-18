Tahran’dan Ayrılmak İmkânsız Tarihi

TAHLİYE ÇAĞRILARI VE AİLELERİN DURUMU

Donald Trump, İran’ın başkentindeki sivillere “derhal tahliye edin” çağrısı yaptıktan sonra, ailemi evlerinden, bırakın Tahran’ı, ayrılmaya ikna edemediğim için endişeliyim. Babam bana şu sözleri söyledi: “Bu yaşımızda, çeşitli sağlık sorunlarımızla birlikte, saatlerce trafikte bekleyip ardından kalabalık şehirlerde temel ihtiyaçların eksikliği çekmek bizim için mümkün değil. Tahran’dan ayrılmak bir seçenek değil.” Her iki ebeveynim de şeker hastası. Annem son bir aydır şiddetli baş dönmesi nedeniyle evden çıkamıyor; yalnızca yardım alarak yürüyebiliyor. Babam ise birçok kronik hastalıkla baş ediyor ve on metreden fazla yürüdüğünde dinlenmeden edemiyor. Ancak geride kalan yalnızca benim ailem değil. İran’da bir kadın, ailesinin Tahran’ı terk etmek istemediğini şu şekilde aktarıyor: “Ailem kendi evlerinde onurlarıyla ölmeyi, yerinden yurdundan edilmeye tercih ediyor.” Kadının ailesi ona şu sözleri söylemiş: “Eğer evimiz yerle bir olacaksa, biz de onunla birlikte yok olmayı tercih ederiz.”

ŞEHİRDE YAŞANAN ZORLUKLAR

Tahran’da başka bir kadın, şehirden ayrılmanın neden birçok insan için imkânsız olduğunu anlatıyor: “Alzheimer hastası komşularımız var. Tekerlekli sandalyeye mahkûm komşularımız var.” Gitmeyi seçen ya da gitme imkânı olmayanlar için yaşam son derece zor. Bankamatiklerin çoğu boş durumda. Tahran’daki bir kadının anlattığına göre, dükkânların yalnızca onda biri hizmet veriyor. Bir başka sakin, yaşadıkları binada su olmadığını; çünkü çatışmalar başladığında su borusunun patladığını belirtiyor. Üstelik hâlâ bir tesisatçı bulmak mümkün olmamış. Başka bir İranlı ise “Çocukları daha güvenli yerlere gönderdik ama biz kaldık; sokak kedileri için, yaşadığımız binaların güvenliği için. Allah’ın izniyle bugünler de bitecek,” diyor. Sözünü ettiği kediler, şehrin sokaklarında yaşayan ve birçok Tahranlı tarafından sahiplenilip bakımı yapılan kediler.

TAAHHÜT EDİLEN YARDIM VE TRAFİK SORUNLARI

Tahran’ın nüfusu, neredeyse tüm İsrail nüfusuna eşit. Bu devasa metropolü, yolların kilitlenmiş, yakıtın karneye bağlanmış halde tahliye etmeye çalıştığınızı düşünün. Her sürücüye günde yalnızca 25 litre benzin veriliyor ve şehirden çıkmaya çalışanlar saatler süren trafikle mücadele ediyor. Bazı insanlar yola çıktıktan sonra benzini bitirip yarı yolda kalmış. Birçoğu daha sakin olan kuzeydeki Mazenderan ve Gilan vilayetlerine kaçmayı tercih ediyor. Normalde üç-dört saat süren Tahran’dan bu bölgelere yolculuk, son günlerde bazı sürücüler için 12 saati aşmış durumda. Bir başka sakin şöyle diyor: “Son birkaç gündür hep trafiği kontrol ettik, yoğun olmayan saatlerde çıkmayı umuyorduk. Ama sonunda yine ağır trafiğe yakalandık.” “Hava dayanılmaz derecede sıcak ve yakıt sıkıntısı olduğu için kimse klima açamıyor. Bazı araçlar yolda bozuldu ya da benzini bitti. Her benzin istasyonunun önünde kilometrelerce kuyruk var.”

SORUNLARIN DEVAM ETMESİ

Varış noktalarına ulaşmayı başaranlar için de yeni zorluklar başlıyor: kiralanacak yer kalmamış. Gıda fiyatları hızla artıyor. Taksiler, insanları taşımak için aşırı ücretler istiyor. Birçok İranlı, onlarca yıllık baskının ardından bir gecede istemedikleri bir savaşın ortasına sürüklendiklerini düşünüyor. Tahran’da kalmayı tercih eden bir adam, BBC Farsça Servisi’ne şunları aktarıyor: “Ne İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ne de İslam Cumhuriyeti bizimle ilgileniyor.” Başka bir kadın ise şöyle diyor: “Bir yanda halkına değer vermeyen acımasız bir rejim, diğer yanda bizi füzelerle bombalayanlar arasında sıkışıp kaldık.” ABD Başkanı’nın tahliye çağrısının, sivillerin ölümünü haklı göstermek için bir bahane olduğunu düşünüyor. Donald Trump’a şunları iletiyor: “Sen dünyanın öbür ucundan kalkıp bize ‘Tahran’ı tahliye edin’ mi diyorsun? Ölünce de çıkıp ‘Size söylemiştik’ mi diyeceksiniz?”