Tahran’dan patlama sesleri duyuldu

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran’ın başkenti Tahran’dan gelen haberlerde patlama seslerinin duyulduğu bildiriliyor. Bu seslerin ardından hava savunma sistemlerinin düşman saldırılarına karşılık verdiği kaydediliyor. Tahran’daki yetkililer, meydana gelen saldırılara karşı halkın güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler aldıklarını duyuruyor.

MÜDAHALE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İran hükümeti, saldırılara karşı sivillerin güvenliği için çeşitli alanlar belirliyor. Bu alanlar arasında camiler, okullar ve sürekli açık kalacak metro hatları yer alıyor. Yetkililer, yaşanan bu olaylar karşısında halkın bu güvenli alanlara yönelmelerini öneriyor.