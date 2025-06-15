Haberler

Tahran’dan patlama sesleri duyuldu

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran’ın başkenti Tahran’dan gelen haberlerde patlama seslerinin duyulduğu bildiriliyor. Bu seslerin ardından hava savunma sistemlerinin düşman saldırılarına karşılık verdiği kaydediliyor. Tahran’daki yetkililer, meydana gelen saldırılara karşı halkın güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler aldıklarını duyuruyor.

MÜDAHALE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İran hükümeti, saldırılara karşı sivillerin güvenliği için çeşitli alanlar belirliyor. Bu alanlar arasında camiler, okullar ve sürekli açık kalacak metro hatları yer alıyor. Yetkililer, yaşanan bu olaylar karşısında halkın bu güvenli alanlara yönelmelerini öneriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kaza Sonucu 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Karabük'te gerçekleşen trafik kazasında 4 yaşındaki Yağız Aslan Ökten yaşamını yitirirken, sürücü ve 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, soruşturma başlatıldı.
Haberler

Batman’ın Atbağı Köyünde Balkon Çöktü

Batman'ın Beşiri ilçesinde Atbağı köyündeki bir yapının balkonu çöktü; 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.