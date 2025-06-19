Tahran, Suikast Tehditlerine Tepki Verdi

Tahran’DAN GELEN UYARILAR

İran’ın dini lideri Hamaney’e yönelik olası suikast girişimleri ve ABD’nin savaşa müdahale edebilme ihtimali üzerine Tahran’ın müttefikleri tepki gösterdi. Rusya, Iraklı Şiilerin lideri Sistani ve Hizbullah, Amerika’nın eylemlerinin bölgede “şiddet sarmalı” oluşturabileceği konusunda uyardı. Tahran’ın birçok müttefiki, ABD’nin İran’a yönelik saldırılara dahil olabileceğine ve Hamaney’e karşı bir suikast planına karşı endişelerini dile getirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “ABD’nin herhangi bir müdahalesi bölgede korkunç bir şiddet sarmalını tetikleyecektir” şeklinde bir açıklamada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Hamaney’e yönelik bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya “Böyle bir şeyi konuşmak dahi istemiyorum” yanıtını verdi.

Şİİ LİDERLERİNDEN KAOS UYARISI

Iraklı Şiilerin dini lideri Ali Sistani, İranlı yöneticilere yönelik bir hedef almanın sonuçlarının bölgeye kaos getirebileceğini belirtti. Sistani, bu tür eylemlerin “dayanılmaz sonuçları olacaktır” ifadesini kullandı. “Kimsenin çıkarına olmayan” bu durumu önlemek için uluslararası toplumu “süregelen adaletsizliği bitirmek ve barışı sağlamak için harekete geçmeye” davet etti. Sistani, İranlı olmasına rağmen son yıllarda Tahran’ın Irak üzerindeki nüfuzuna karşı duruş sergiliyordu.

HİZBULLAH’TAN DİRENCİ ARTIRAN DESTEK

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında ağır kayıplar veren Hizbullah, Hamaney’e destek açıklaması yaptı. Times of Israel haber sitesinde yer alan beyanata göre Hizbullah, “Suikast açıklamaları aptalca ve böyle bir şeyin yıkıcı sonuçları olacaktır. Bugün onun (Hamaney) etrafında her zamankinden daha kararlı ve birlik içindeyiz” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney’i tehdit ederek “Sözde yüce liderin tam olarak nerede saklandığını biliyoruz. O kolay bir hedef” sözlerini sarf etti.

TRUMP’TAN RUSYA’YA YANIT

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamaney’i öldürmenin seçenekler arasında olduğunu belirtip bunun “çatışmayı bitireceğini” öne sürdü. Öte yandan, Rusya’nın İsrail ve İran arasında arabuluculuk teklifi, Trump’ın gündemine geldi. Beyaz Saray’da gazetecilere demeç veren Trump, “Onunla (Putin) dün konuştum. Arabuluculuk önerdi. Dedim ki, ‘Bana bir iyilik yap ve kendi savaşını müzakere et. Önce Rusya’yı konuşalım, bunun (İran) hakkında daha sonra dertlenirsin” diyerek mesajını iletti. Peskov ise bu görüşmenin “dün” gerçekleşmediğini belirterek “Hayatta şu sıra çok şey oluyor, birkaç gün öncesi dün gibi geliyor” yorumunu yaptı.