Tahran Ve Tel Aviv’de Sirenler Çalıyor

İSRAİL VE İRAN ARASINDA TENSİZ DURUM

Tahran ve Tel Aviv’de karşılıklı sirenler çalıyor. İsrail Ordusu, İran savaş uçağını imha ettiklerini duyuruyor. Öte yandan, İran basını İsrail uçağının düşürüldüğünü aktarıyor. Şu an için, İran’dan gelen füze saldırılarının başlayıp başlamadığı belirsiz. Bununla beraber, İsrail, İran’dan gelebilecek saldırılar nedeniyle halka, sığınakların yakınından ayrılmamaları yönünde bir talimat verdi.

ALARM DURUMU VE SİLAHLI KUVVETLERİN AÇIKLAMALARI

İsrail Ordu Sözcülüğü, uyarı geldiğinde yakındaki sığınaklara girilmesi ve aksi söylenene kadar çıkılmaması konusunda bir talimat yayımladı. İran’ın tarihin en büyük saldırısını yapacağını duyurmasının ardından, İsrail’de sirenler çalmaya başladı. İsrail Ordusu, son dakika açıklamasında İran’dan füzelerin ateşlendiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından, tüm İsrail’in teyakkuza geçtiğini paylaştı.

İRAN’IN KAZANIMLARI VE ZARARLAR

Haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, İran, Tebriz’de İsrail’e ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. İran medyasında yer alan ifadelere göre, “İran duyurdu: İran Silahlı Kuvvetleri hava savunma sistemi, Tebriz kenti üzerinde ABD yapımı bir F-35 hayalet savaş uçağını düşürdü.” Bu, İran savunmasının düşürdüğü dördüncü uçak oldu. Ayrıca, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran’ın saldırılarının başlamasından bu yana İsrail’den 2 bin 775 kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve 24 bina için yıkım kararı alındığını açıkladı.