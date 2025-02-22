Tahsilat İçin Gittiği Pilavcıda Dayak Yedi

OLAYIN BAŞLANGICI VE SALDIRI ANLARI

Silivri’de öğle saatlerinde, akaryakıt istasyonu içerisindeki pilavcıya tahsilat yapmak için giden tavuk firması çalışanı Okan Ünal, dükkana girdiğinde kapıyı açık unuttu. İddiaya göre, bu sırada dükkanda yemek yiyen akaryakıt istasyonu çalışanları, Ünal’ın kapıyı açık bırakmasından dolayı hakaret etmeye başladı. Ünal, bu hakaretlere yanıt verince, Ünal’a saldıran 3 kişi hemen üstüne geldi.

KAVGANIN AYRILMASI ÇABALARI VE POLİS YARDIMI

Dükkan içinde yaşanan olaylar sırasında pilavcıda çalışan bir kadın, kargaşayı ayırmak amacıyla akaryakıt istasyonunun market kısmına giderek yardım istedi. Ancak, marketten gelen 3 kişi, kavgayı ayırmak yerine Okan Ünal’a sopalarla saldırmaya başladı. Cep telefonuyla 112’yi arayan Ünal, olay yerine gelen jandarma ekipleri sayesinde kurtuldu. Olayda 2 dişi kırılan Okan Ünal, hastanede aldığı darp raporuyla birlikte savcılığa giderek şikayette bulundu.

Okan Ünal’IN YAŞADIĞI SÜREÇ

Yaşadıklarını aktaran Ünal, “Bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışıyorum. Yaklaşık 2 senedir bu işin içindeyim. Silivri D-567 Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda müşterimiz olan pilavcı abimizin yanına tahsilat almak amacıyla gittim. İçeri girdiğimde kapıyı açık unuttum. Bu sırada istasyon çalışanları kapıyı sert bir şekilde kapatarak bana hakaret etmeye başladılar. Onlara düzgünce yaklaşarak ‘Bu şekilde benimle konuşmamanız gerek’ dedim. O an 3 kişi odayı terk etti ve beni darbetmeye başladılar.”

DARBEDEN SONRA YAŞANANLAR

Yanındaki kadının yardım talebinde bulunmasının ardından, darbeden kaçan şahıslar geri döndü ve bu sefer daha kalabalık bir grup olarak üstüne geldiler. Ünal, “Şahısların daha fazlası ellerinde sopalarla tekrar üzerime geldiler. 6 kişi etrafımda toplandı ve yine darbetmeye başladılar. 2 dişim kırıktır. Tüm hekim raporlarımı savcılığa ilettim ve kendilerinden şikayetçi olduğumu bildirdim,” dedi. Ünal, bu kişilerle hiçbir tanışıklığının olmadığını da vurguladı.