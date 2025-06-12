Tahsin Doğru, Organik Ürünler Satıyor

CEVİZCİ DEDE’NİN ORGANİK ÜRÜNLERİ SATIŞI

ORDU’da ‘Cevizci Dede’ olarak bilinen Tahsin Doğru (90), her gün kurduğu pazar tezgahında, kendi bahçesinde ürettiği organik ceviz, fındık ve kuru fasulye gibi ürünleri satıyor. Para kazanmayı hedeflemediğini belirten Doğru, “Yaşıtlarım gibi evde oturmayı sevmiyorum” ifadelerini kullanıyor.

EMEKLİLİK SONRASI YENİ BİR HAYAT

Altınordu ilçesinde yaşayan Tahsin Doğru, 35 yıl önce SGK’dan emekli oldu. Emeklilik sonrası, boş durmamak adına kendi bahçesinde yetiştirdiği ceviz, fındık ve kuru fasulye gibi organik ürünleri satmaya başlamış. Yaklaşık 20 yıldır pazar tezgahı açmakta ve bölgedeki diğer pazarcılar ile bazı müşteriler, kendisine ‘Cevizci Dede’ olarak hitap ediyor.

“Burada böyle vakit geçiriyorum. Herkes gelip, ceviz ve fındık alıyor. Bu tezgahta gördüğünüz ceviz, fındık ve kuru fasulyeleri kendi bahçemde yetiştiriyorum,” diyen Doğru, yaşının ilerlemesine rağmen sağlığının yerinde olduğunu belirtiyor. Sabahları erken kalktığını ve hava kararmaya başlayınca eve döndüğünü ekleyerek, “Günlerimi böyle geçiriyorum. Bu tezgah bana meşgale oluyor. Çalışmak insanı dinç tutar. Gençlere de tavsiyem boş durmasınlar, çalışsınlar. İşleyen demir pas tutmaz,” diye konuşuyor.