Tahsin K. Kumar Oynatırken Yakalandı

GALATA KÖPRÜSÜ’NDE KUMAR OYNATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sosyal medya üzerinden ‘Seksenlerin dolandırıcı’ olarak kendini tanıtan Tahsin K. (60), Galata Köprüsü üzerinde ‘Bul karayı al parayı’ yöntemini temel alarak kumar oynatırken yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, adliyeye sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerindeki paylaşımlar sonucunda Galata Köprüsü’nde kumar oynatan bir kişinin varlığını tespit etti. Ekipler, kumar oynamaya başlayan şüpheli Tahsin K.’yı gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

ÖNCEKİ SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Tahsin K.’nın, daha önce sekiz suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli, ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçlamasıyla ifadesinin alınmasının ardından işlemlerinin tamamlanması için adliyeye sevk edildi.