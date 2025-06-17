“Tahta Bavul” Müzikali İzleyiciyle Buluştu

KÜLTÜREL İYİLEŞME ADINA BİR ADIM

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te gerçekleşen depremlerin ardından Hatay’ın toplumsal ve kültürel iyileşmesine katkı sağlamak için hazırlanan “Tahta Bavul” müzikali seyirciyle buluştu. Emekli müzik öğretmeni Gökhan Güçlü’nün 40 yıllık meslek deneyiminden esinlenerek oluşturulan bu eser, Kültür Sanat Çarşısı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 50 kişilik öğretmen kadrosu ile sahneye konulan müzikalde, farklı yörelere ait ezgilerin yanı sıra “Uzun İnce Bir Yoldayım” ve “Hatıran Yeter” gibi eserler de seslendirildi. Koronun performansı sırasında izleyiciler, bazı şarkılara ve türkülere eşlik etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, 6 Şubat’taki depremlerin ardından şehrin fiziki ve ruhsal olarak yeniden ayağa kalkması için yürütülen çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Bu kapsamda toplamda 164 okulun hizmete açıldığını, 90 okulun inşaat sürecinin devam ettiğini vurgulayan Masatlı, “Bir yandan okullar, hastaneler ve altyapı yatırımlarını tamamlıyoruz, diğer yandan kültürel projelerle insanımızın ruhuna dokunuyoruz” şeklinde konuştu.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, 6 ay süren çalışmalar neticesinde bu prodüksiyonun izleyiciyle buluşturulduğunu belirterek, projeye katkıda bulunan tüm emekçilere teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin, Hatay’ın toplumsal dayanışmasını güçlendireceği ve kültürel yaşamını zenginleştireceği umuluyor.