Tahtacı Türkmenleri Hıdırellez Geleneğini Yaşatıyor

HIDIRELLEZ GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’nın eteklerinde bulunan Tahtacı Türkmenleri, Orta Asya kökenli 600 yıllık Hıdırellez geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Her yıl 7 Mayıs’ta, kırsal Tahtakuşlar Mahallesi Mezarlığı’nda toplanan vatandaşlar, kurban keserek ve yemekler ikram ederek hayatlarını kaybeden yakınlarını anıyor. Tahtakuşlar Mahallesi’nde yaşayan Türkmenler, ölmüşlerinin sevdiği yiyecekleri ziyaretçilere sunarak bu geleneği yaşatıyor.

TÜMÜ BİR ARADA YER ALIYOR

Renkli yöresel kıyafetleriyle göz alan Türkmen kadınları, mezarlıkta çerez, şeker ve lokum dağıtarak kabirlere çiçek bırakıyor. Etkinliğe katılan Tahtakuşlar Mahallesi eski muhtarı Hasan Bozkurt, her yıl belirlenen tarihte mezarlıkta buluştuklarını söyleyerek, “Hıdırellez ülkemizde baharın uyanışı olarak kabul edilir. Biz ise bunu geçmişe uyanış olarak yorumluyoruz. Atalarımızla buluşma, ölmüşlerle buluşma, bizim Hıdırellez anlayışımız buna dayanır” ifadelerini kullandı.

GELENEK ORTA ASYA’DAN GELİYOR

Bu geleneğin köklerini Orta Asya’dan aldığını vurgulayan Bozkurt, “Atalarımız için aile bazında ocaklarımız kurban kesiyor. Kurbanlarımızı kestikten sonra burada atalarımızı ziyaret ediyoruz. Onların başında kahveler pişirilir, ikramlar sunulur, sofralar kurulur. Burada bir atayla konuşma anlamı taşıyor,” dedi.