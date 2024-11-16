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Tahtakurusu İlaçlaması Faciası Yaşandı

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FACİYA NEDEN OLDU

İzmir’de bir apartman daire sahibi, komşularına haber vermeden tahtakurusu ilaçlaması yaptırdı. Bu durum, apartmanda büyük bir tehlikeye yol açarak neredeyse tüm sakinlerin zehirlenmesine yol açtı. Trajik olay sonucu, 1 yaşındaki Altay bebek kurtarılamadı ve ailesi derin bir acı yaşadı.

AİLESİ ACI İÇİNDE

Bebeğin babası, yaşanan olay sonrası “Canımızı aldılar” diyerek feryat etti. Olayın ardından, ilaçlama işlemi ile ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Bu durum, apartman sakinleri için büyük bir korku ve panik yarattı.

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