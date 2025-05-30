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Tahtalı Dağı’na Mayıs’ta Kar Yağdı

TAHTALI DAĞI’NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Antalya’nın Kemer ilçesinde, 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı’nın zirvesine kar düştü. Mayıs ayının son günlerinde kar yağmasını görenler, bu durumu ilginç bulduklarını ifade etti. Kemer’deki Beydağları’nın en yüksek zirvesi olan Tahtalı Dağı’nın zirvesinde, bugün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Yağmurla birlikte karla karışık dolunun etkisiyle Tahtalı’nın tepesinde beyaz bir örtü oluştu. Denize girilen sahil bölgesinde, mayıs ayının son günlerinde yağan kar, bölgede yaşayanları şaşırttı. Zirvede hava sıcaklığı 1 derece iken, sahil kesiminde 23 derece civarında hissedildi. Zirvedeki kar yağışının devam ettiği bildirildi.

HAVA DEĞİŞİKLİĞİ YATIRIMLARI ETKİLİYOR

Kemer ilçe merkezinden Tahtalı Dağı’nın zirvesine ulaşımı sağlayan teleferik firmasının Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, yapılan açıklamada, “Bu yıl hava değişikliğini en çok hisseden işletmelerden biriyiz. Geçen yıllarda mayıs ayı itibarıyla zirvede hava sıcaklığı 15 derecelerde olurken, son haftalarda zirvede kar yağışı ile karşılaşıyoruz” dedi. Bu durum, bölgedeki iklim değişikliğinin etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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