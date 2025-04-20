Tajani, Görüşmelerin Olumlu Geçtiğini Açıkladı

İTALYA’DAN OLUMSUZ GÖRÜŞMELER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İtalya’nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma’da gerçekleşen İran ve ABD heyetleri arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiğini bildirdi. Tajani, bu müzakerelerin ikinci turu hakkında bilgi verirken, “Umman’ın ara buluculuğunda İran ile ABD arasında yapılan görüşme olumlu geçti” şeklinde konuştu.

İLERİDEKİ GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMA ÇABALARI

Tajani, her iki tarafla da iletişimde bulunduğunu aktararak, “İran Dışişleri Bakanı ile konuştum, bana gelecek haftanın sonunda Muskat’ta anlaşmaya varmak için bir toplantı daha yapılacağını söyledi. Bu anlaşma, İran’ın atom bombası yapmamasını sağlamalı” dedi. Ayrıca, “Her şey doğru yönde ilerlerse ki öyle görünüyor; Orta Doğu’daki büyük karmaşa ve istikrarsızlığa neden olan fitillerden birini etkisiz hale getirmek mümkün olabilir” ifadeleriyle durumun umut verici olduğunu belirtti.