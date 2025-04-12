Takım Ameliyat Gerektiriyor. Mücadele Olmazsa Kazanamayız. Hedefimiz Hala Devam Ediyor. Taraftar Mutsuz, Özür Diledik. Umuyorum Ki Savaşacaklar. Bu Tip Oyuncular İstiyorum

MAÇ SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Başakşehir’e 2-0 yenildi. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

TAKIMDA DEĞİŞİM ZAMANI

Solskjaer, “Bu takımı ilaç kurtarmaz. Bu takıma ameliyat lazım. Artık yazı beklemek zorundayız. Yazın bir şeyler yapmak zorundayız.” diyerek takımın mevcut durumu hakkında net bir değerlendirme yaptı.

FUTBOLUN KURALINA VURGU

Yönetici, “Eğer savaşmazsanız, geriye koşmazsanız, rakibi ısırmazsanız maç kazanamazsınız! Futbolun altın kuralı bu.” sözleriyle oyuncularına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Ayrıca, “Önümüzde 7 maç var. Elimizden geleni yapacağız hedefimize ulaşmak için. Hedefimiz hala devam ediyor. Bunun için, Avrupa hedefimiz için sonuna kadar savaşacağız.” ifadeleriyle takımın sezon hedeflerine olan bağlılığını vurguladı.

GENÇ OYUNCULARA DEĞER VERİYOR

Solskjaer, Mustafa’nın performansından da bahsederek, “Mustafa, bugün Beşiktaş’ın geleceği olduğunu gösterdi. Bu tip oyuncular istiyorum. Taraftarın da bu tip oyuncular istediğini biliyorum.” dedi.

TARAFTARA SAYGI

Son olarak, taraftarın durumuna değinerek, “Taraftar mutsuz. Sonuna kadar hakları var. Onları anlıyoruz. Hepimiz acı çekiyoruz. Onlardan özür diledik maç sonunda. Üzgün olduğumuzu söyledik. Beşiktaş taraftarının bu kadar tutkulu olmasını seviyorum. Hayal kırıklığı olmasını anlıyorum. Umuyorum ki oyuncularımız kalan maçlarda gereken savaşı gösterecek. Hepsi daha çok savaşmak isteyecek ve bunu göstermek isteyecek. Burada hiçbir oyuncu kaybetmek istemiyor.” şeklinde konuştu.