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Spor

Takım Slovakya Maçı Hazırlıklarına Başladı

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HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu dördüncü maçında, yarın deplasmanda Slovakya ile mücadele edecek olan A Milli Basketbol Takımı, maç için hazırlıklarını yapmaya başladı. Ay-yıldızlı takım, yarın TSİ 20.00’de oynayacağı Slovakya karşılaşması öncesinde Bratislava’daki GOPASS Arena’da, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde yaklaşık 2 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi.

ÜST ÜSTE GALİBİYETLER

Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda 3’te 3 başarı gösteren millî takım, gruptaki dördüncü maçını yarın Slovakya ile oynayacak. Takım, önceki maçlarda elde ettiği galibiyetlerle grupta iddiasını sürdürmekte.

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