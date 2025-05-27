Takımdan İki Yıldız Ayrıldı

GALATASARAY’DA TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında çeşitli soruları cevapladı. Buruk, takımda ayrılacak olan iki ismi resmi olarak duyurdu.

AYRILIK VE TRANSFER PLANLARI

Okan Buruk, iki yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağını ve onların yerine yeni transferlerin yapılacağını belirtti. Buruk, takım hakkında önemli bilgileri paylaşarak, “Herkes en başarılı teknik direktör demese de nisan, mayıs ayında iş oraya geliyor” ifadesini kullandı.

SEZONUN SEYRİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Buruk, ayrıca sezonun başlangıcının zor olduğunu düşündüğünü ama genel olarak kolay gittiğini vurguladı. “Çok yakın gidiyordu. 6 puan öndeyken bile insanlar, ‘Galatasaray kazanamayacak’ düşüncesindeydi” dedi. Bu değerlendirmeleriyle takımın durumunu ve seyircinin kaygılarını gözler önüne serdi.