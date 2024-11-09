Takımın Verdiği Yanıtı Değerlendirdi

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda oynanan ve 3-2 sona eren Antalyaspor karşılaşması hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Demirel, “Ben takımın bana verdiği karşılıktan çok memnunum. İstediğimiz doğrultuda çalışan bir ekip, takım var. Yapılanları yıkmadan, üstüne koymaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İLK YARIDA YETERSİZ KALDIK

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Bodrum FK, Antalyaspor ile karşılaştı ve bu maç sonucunda mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında Volkan Demirel, sözlerine Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve saygıyla anarak başladı. Antalyaspor’u tebrik eden Demirel, “İzleyenler için güzel bir maç oldu. Bizim için ilk 15 dakikayı iyi geçiren bir Bodrumspor var. Ancak ilk yarının ikinci bölümünde, 20-25. dakikadan sonra konsantrasyon düşüklüğü yaşandı. Yediğimiz gollerin bazıları, pas yapmaya çalışırken kaptırılan toplardan geldi” diye belirtti.

İKİNCİ YARI ÜSTÜN PERFORMANS

Sözlerine devam eden Demirel, “Eğer 2-1’lik skorla içeri girseydik, belki farklı şeyler konuşacaktık. Ama 3-1’lik skora rağmen ikinci yarıda sahaya çıkmayı başardık. Yaptığımız değişiklikler ve oyun planımızdaki baskı ile ikinci yarıda üstün bir performans sergiledik. Penaltıdan gol bulduk ama 2-3 net fırsatımız vardı ki bunları değerlendiremedik. Ben takımın bana verdiği karşılıktan çok memnunum. İstediğimiz doğrultuda çalışan bir ekip var. Milli takım arasından sonra daha iyi olarak yukarıya çıkmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.