Takla Atan Araç Karşı Şeride Geçti

KAZA ANINI YANSITAN DRAMATİK GÖRÜNTÜLER

Antalya’da meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan ve takla atan bir otomobil, karşı şeride geçerek seyreden başka bir araca çarptı. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Konyaaltı ilçesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Aldığı bilgilere göre, Konyaaltı yönünden şehir merkezine doğru giden ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 ACJ 538 plakalı Hyundai marka araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmış ve karşıdan gelen Sinan K.’ya ait 07 MJH 38 plakalı Audi marka otomobile çarparak yan yatmış.

SÜRÜCÜNÜN ANI REFLEKSİ KAZAYI ÖNLEDİ

Takla atan aracı fark eden Sinan K.’nın hızlı refleksi, Audi’nin üzerine devrilmesini önlemiş. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmiş. Olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda ambulans yönlendirilmiş. Yaralı olan 34 ACJ 538 plakalı aracın sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi, vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılmış ve başlangıç tedavilerinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış. Hafif yaralanan Sinan K. ise ayakta tedavi edilirken, yanında bulunan arkadaşı tedbir amaçlı hastaneye götürülmüş.

Yaşanan kaza nedeniyle, ortalık adeta savaş alanına dönmüş. Sinan K.’nın annesi, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu gördüğünde büyük bir rahatlama hissi yaşadı. Olayı balkondan izleyen ve durumu polise aktaran Bayram Ali Bayat, “Aşırı süratli geliyordu. 150’nin üzerinde bir hızla, takla atarak arabanın üzerine düştü” şeklinde konuştu. Kaza sonrası tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.