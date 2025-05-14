Takla Atan Araçta Beş Yaralı

TAKLA ATAN OTOMOBİLDE YARALANAN 5 KİŞİ

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen olayda, takla atan bir otomobilde bulunan beş kişi yaralandı. Kaza, Söke-Kuşadası yolu üzerindeki İsmet İnönü Caddesi ve Güvenalgaz Kavşağı’nda gerçekleşti.

KAZAYA NEDEN OLAN DURUM

Edinilen bilgilere göre, 34 NU 0797 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı ve takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan beş kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.