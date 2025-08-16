Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Haberler

KAZA HABERİ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında sürücü yaralandı. Maarif Mahallesi Batı Çevre Yolu’nda seyir halindeki Y.C.T’nin kontrolündeki 46 ALD 384 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak takla attı.

ACİL MÜDAHALE

Olayın ardından ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri yönlendirildi. Araç, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği bilgisi alındı.

ÖNEMLİ

