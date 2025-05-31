Takla Atan Araçtan Fırladı; 5 Yaralı

KAZA HAKKINDA GENEL BİLGİ

Sakarya’da, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada, O.A. isimli 9 yaşındaki çocuğun sürüklendiği araçtan fırlaması, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, 30 Mayıs Cuma gecesi saat 23.50 civarında Adapazarı geçişi Ankara istikametinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE YARALILAR

Kaza, S.A. (21) yönetimindeki 07 R 2614 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Aynı istikamette ilerleyen L.A. (29) yönetimindeki 34 COY 530 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 COY 350 plakalı otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada takla atan araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan O.A. isimli çocuk aracın sürüklendiği esnada fırladı.

Kazayı gören diğer sürücüler derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Otoyol Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Takla atan araçta emniyet kemerini takan 2 kişi kaza sonrası hafif sıyrıklarla atlattı. 9 yaşındaki O.A. ve diğer 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. O.A.’nın iç kanama riski taşıdığı ve yaşadığı şok nedeniyle hastaneye götürüldüğü belirtildi. Kaza sebebiyle bölgede ulaşım, Jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın anı, güvenlik ve yol kameraları sayesinde kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği aracın diğer bir otomobile çarparak savrulması, devrilmesi ve aracın yol kenarındaki bariyere çarparak sürüklendiği görülüyor. Ayrıca, kazayı fark eden bir sürücünün aracını emniyet şeridine çekip, yola savrulan çocuğu emniyet şeridine götürdüğü anlar da kaydedildi.