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Takla Atan Araçtan Sağ Kurtuldu

OLAYIN DETAYLARI

Aksaray’da yaşanan bir trafik kazasında sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili takla attırdı. 34 GY 0667 plakalı Fiat Linea marka araç, Ağzıkarahan köyü çıkışında, köy yolundan Nevşehir karayoluna çıkmaya çalışırken, kontrolden çıkarak yan devrildi. Otomobilin karayoluna çıkmak üzereyken durması, olası bir faciayı önledi.

SAĞLIK DURUMU

Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.Ö., yaşadığı bu talihsiz duruma rağmen burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

ÖNLEMLER VE İNCELEME

İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri, kaza yerine ulaşarak yolu güvenlik açısından kontrol altına aldı. Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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