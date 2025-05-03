Takla Atan Otomobil Hurda Haline Geldi: 1 Yaralı

OTOMOBİL TAKLA ATIYOR VE YARALILAR OLİYOR

Kırıkkale’de bir trafik kazası, kontrolden çıkan Fiat-Tofaş marka LPG’li otomobilin takla atmasıyla gerçekleşti. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi yaralandı. A.A. yönetimindeki 71 ADH 976 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak inşaat malzemelerinin bulunduğu alana devrildi.

AĞIR HASAR VE YARALILAR

Olayın ardından, yaralanan sürücüye ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından, zarar gören otomobil trafik ekipleri tarafından inceleme yapmak üzere otoparka çekildi. Bu kaza ile ilgili olarak resmi incelemenin başlatıldığı belirtildi.