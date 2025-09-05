‘Taklit’ Sebebiyle Hesaplar Kapatıldı: M. Zuckerberg Dava Açtı

ABD’DE AVUKAT ZUCKERBERG’ÜN SORUNLARI

ABD’nin Indiana eyaletinde, avukat olarak çalışan Mark Zuckerberg, Meta’nın Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg ile aynı isime ve soyadına sahip olduğu için yıllardır meslek hayatında sorunlar yaşıyor. Avukat Zuckerberg, Meta’nın sosyal medya platformu Facebook’ta açtığı kişisel ve iş hesaplarının “tanınmış kişileri taklit etme” nedeniyle 10’dan fazla kez kapatıldığını ve bu konuda ısrarlarına rağmen bir çözüm bulamadığını aktardı. Hesaplarının kapatılması nedeniyle avukatlık hizmetinin reklamını yapamadığını ve müvekkilleriyle iletişimde sorun yaşadığını belirtti. Avukat Zuckerberg, bu durumun binlerce dolar kayba neden olduğunu ve bu gerekçeyle şirkete ihmal ve sözleşme ihlali davası açtığını ifade etti. Ayrıca kaybettiği gelirlerin ödenmesini talep ediyor.

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ TALEPLER

Avukat Zuckerberg, dava dilekçesinde hesaplarının yeniden kullanılabilir hale getirilmesini ve zaman içerisinde kaybettiği reklam gelirlerinin ödenmesini istiyor. Meta’nın CEO’su Zuckerberg ile aynı isme sahip olmayı basit bir tesadüf değil “kabus” olarak değerlendiren avukat, “Eğer buraya uçarak gelip bizzat özür dilerse ya da özür niteliğinde teknesinde 1 hafta vakit geçirmeme izin verirse bu teklifini değerlendirebilirim” şeklinde bir açıklama yaptı. Davanın ardından bir Meta temsilcisi, Avukat Zuckerberg’ün hesabının yanlışlıkla kapatıldığını ve erişim izninin yeniden sağlandığını duyurdu.