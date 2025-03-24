Taklit Tağşişli Gıdalar Listesi Yenilendi

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI LISTE GUNCELLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zarar verebilecek taklit ve tağşiş gıda ürünlerinin listesini düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. Bu kapsamda, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde yeni bilgiler paylaşıldı. Güncellenen listede, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ve ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ başlıkları altında, sağlığı tehdit eden firmalar, markalar ve ürünler listeleniyor.

YENİ EKLENEN ÜRÜNLERİN SAYISI 27

Son güncellemeyle birlikte, toplam 27 yeni ürün listeye dahil edildi. Bu ürünler arasında, tereyağı, siyah çay, kırmızı et ve beyaz peynir gibi birçok gıda maddesi bulunuyor. Listeye eklenen yeni ürünlerin detaylarına erişmek isteyenler için bir bağlantı sağlanmış.

Yayımlanan liste, denetimlerin sonucunda elde edilen bulguları da içeriyor. Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kasabın kırmızı etlerinde tek tırnaklı ete rastlandığı bildirildi. Bunun yanı sıra, zeytinyağı üreten üç firmanın ürünlerinde tohum yağlarının karıştırıldığı belirlenmiş. Ayrıca, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın siyah çayına gıda boyası ilave ettiği tespit edildi.