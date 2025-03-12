Taklit Ve Hileli Gıda Ürünleri Açıklandı

HİLELİ GIDA ÜRÜNLERİ AÇIKLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe taklit ve hile yapan firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın güncel listesinde peynir, piliç sucuk, tereyağı, kasap köfte, çiçek balı ve kangal sucuk gibi ürünlerin yer aldığı ortaya çıktı.

TAKLİT VE TAŞİŞ TESPİTLERİ

Manisa’da üç firmaya ait çiçek balı üretiminde taklit ve taşiş tespit edildi. Ayrıca, 9 firmaya ait zeytinyağı üreticileri arasında zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi. Afyon sucukları markasının etiketsiz dana etli sucuk ürününde ise kanatlı eti kullanıldığı saptandı. Listeye dikkat çeken bir şekilde Yörükoğlu Peynir markası da dahil oldu. Ünlü firmanın ısıl işlem görmüş dana sucuk ürününde de kanatlı eti tespit edildiği vurgulandı.

SAHTEKARLIK İDDİALARI

Bakanlığın listesinde salam ve sucuk ürünleri de dikkat çekti. Liste kapsamındaki sucuklerde mekanik ayrılmış et ve kanatlı et tespit edildi. Balıkesir’deki Hüseyin Gediz Gıda ve Sanayisi’ne ait “Olgunlaştırılmış Tam Yağlı koyun, keçi ve inek sütlerinden beyaz peynir” ürününde de dikkat çeken sahtekarlıklar belirlendi. “Keçi sütü” olduğu belirtilen markanın ürününde asalında keçi sütü ve koyun sütü kullanıldığı ortaya çıktı.