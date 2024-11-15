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Ekonomi

Taklit ve Tağşiş Ürün Sayısı Artıyor

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GIDA GÜVENLİĞİNE YENİ GÖZDEN GEÇİRMELER

Bakanlık, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresindeki bilgilere yeni eklemeler yaptı. Bu eklemelere göre, “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün” sayısı 138’e, taklit-tağşiş yapılmış ürün sayısı ise 751’e yükseldi. Liste, tüketicilerin sağlığı açısından önemli bir kaynak olmaya devam ediyor.

UYGUNSUZLUKLARIN BELİRLENMESİ VE YENİ ÜRÜNLER

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağın varlığı ile bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatatın tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar yeni raporda yer aldı. Ayrıca, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığı, eritme peynirinde koyun sütü olmadığı ve balda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı varlığı gibi başka sorunlar da tespit edildi. Bu durum, gıda güvenliğinin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

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