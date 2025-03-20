Taksi Cinayetinde Sanığa Müebbet Hapis Cezası

KASTAMONU’DA KAYIP TAKSİCİ CİNAYETİ

Kastamonu’nun Araç ilçesinde kayıp olarak aranan ve ormanlık alanda aracından 500 metre uzaklıkta silahla vurulmuş bulunan taksici cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi. Olay, 23 Nisan 2024 tarihinde yaşandı. Taksici Akif Eymür’le ilgili yakınları bir süre haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu. Bu ihbar sonrası Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışmaları başlattı. Jandarma ekipleri ve Eymür’ün yakınları, taksi şoförünün kullandığı 37 T 6508 plakalı ticari taksiyi Toygaören köyünde ormanlık alanda buldu. Araştırmalar sonucunda Eymür’ün aracından yaklaşık 500 metre uzaklıkta ormanlık alanda cesedi bulundu.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma ekipleri, Araç ilçesinden son olarak Eymür’ün taksisine binen Mustafa B.’yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Adliye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Mustafa B. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde “kasten öldürme”, “kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma” suçlarıyla ilgili dava açıldı. Mahkemede Cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

AİLE CEZA TALEBİNDE BULUNDU

Duruşmada Akif Eymür’ün oğlu Adem Eymür, “Annemi sağlığı nedeniyle duruşmaya getiremedik. Ailemizin huzurlu bir şekilde olması için sanığın hiçbir tahrik ve indirim olmadan planlayarak ve tasarlayarak en üst seviyeden cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye ifade etti. Katılan avukat ise, “Sanık tanınmamak için maske takmış. Güven ortamı oluşturmuş ve kuyumcu soygununu planlamış. Bu nedenle cinayet planlanmış bir eylemdir” şeklinde konuştu.

SANIK KENDİNİ SAVUNDU

Tutuklu sanık Mustafa B. ise duruşmada, “Kesinlikle planlayarak ya da tasarlayarak böyle bir şey yapmadım. Panikle başıma geldi. Eğer niyetim hırsızlık olsaydı telefonu kırmazdım” dedi. Mahkeme heyeti, sanığı ‘tasarlayarak ve planlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezanın gelecekteki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak müebbet hapis cezasına düşürdü. Ayrıca, Mustafa B.’ye ‘hırsızlık’ suçundan 9 yıl 2 ay ve ‘ruhsatsız ateşli silah taşıma veya bulundurma’ suçundan 2 yıl hapis cezası ile bin TL adli para cezası verildi. Duruşma sonucunda sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.