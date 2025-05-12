Taksi Direğe Çarptı: 2 Ölü

KAZA ANINDA OLENLERİN DURUMU

Mersin’de yaşanan feci bir kaza sonucunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi önce orta refüjdeki bir ağaca ardından da elektrik direğine çarptı. Bu kazada, ön koltukta yer alan iki kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Serdar G. yönetimindeki 33 T 0014 plakalı taksi, Erdemli ilçesi yönünden Mersin şehir merkezi tarafına doğru ilerlerken, Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle kaza meydana geldi.

Kazada araç adeta hurdaya dönerken, araçtaki sürücü ve onun yanında bulunan Nevzat Çılgın Özen adlı yolcunun yaşamını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde detaylı bir soruşturma başlatıldı.