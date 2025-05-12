Haberler

Taksi Direğe Çarptı: 2 Ölü

KAZA ANINDA OLENLERİN DURUMU

Mersin’de yaşanan feci bir kaza sonucunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi önce orta refüjdeki bir ağaca ardından da elektrik direğine çarptı. Bu kazada, ön koltukta yer alan iki kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Serdar G. yönetimindeki 33 T 0014 plakalı taksi, Erdemli ilçesi yönünden Mersin şehir merkezi tarafına doğru ilerlerken, Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle kaza meydana geldi.

Kazada araç adeta hurdaya dönerken, araçtaki sürücü ve onun yanında bulunan Nevzat Çılgın Özen adlı yolcunun yaşamını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde detaylı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kağıthane Metrobüs Yangını, Seferler Aksadı

Kağıthane'deki Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı'nda bir metrobüsün motorunda yangın çıktı, itfaiye müdahale etti. Yangın sonrası seferler normale döndü.
Haberler

Türkiye, Libya’daki Türkleri Uyarıyor

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'daki güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarını evde kalmaları konusunda uyardı. Uyarı, Libya'nın İçişleri Bakanlığı'nın önerileriyle yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.