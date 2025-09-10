Taksi, Dolmuş, Otobüs Ücretleri Artacak!

VERGİ DÜZENLEMESİYLE YENİ UYGULAMA BAŞLIYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni vergi düzenlemesi ile büyükşehirlerdeki taksi, dolmuş, halk otobüsü ve servis araçlarının çalışmaları üzerinde önemli değişiklikler yapılıyor. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak bu düzenleme; büyükşehir sınırları içinde ve nüfusları 30 bini aşan ilçelerde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükellefleri kapsıyor. Bu kapsamda; taksici, minibüsçü, halk otobüsü sahipleri ve servisçiler, artık basit usulden gerçek usule geçerek vergi yükümlülüğü altına girecek. Büyükşehir dışındaki illerdeki esnaf ise mevcut basit usulde kalmaya devam edecek.

YENİ VERGİ YÜKÜ VE EK MALİYETLER

2023 seçimleri sırasında basit usule dahil edilen esnaf, bu yeni düzenleme ile birlikte fiş kesmek ve KDV ödemek zorunda kalacak ve ayrıca beyanname harcı ile muhasebe giderleri gibi ek maliyetlerle karşılaşacak. Bu durum, yılbaşında taksi ve dolmuş tarifelerine yapılacak zammı kaçınılmaz hale getiriyor.

GERÇEK USULE GEÇİŞ MALİYETLERİ ARTIRACAK

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre; gerçek usule geçiş ile taksici ve dolmuşçuların vergi yükleri sıfırdan yüzde 50’ye kadar artacak. Örneğin, yıllık 600 bin lira net kazanç elde eden bir taksici, Gelir Vergisi, KDV ve stopaj dahil olmak üzere toplamda 292 bin lira vergi ödeyecek. Bu da yeni zamların kapıda olduğunu gösteriyor. Artan maliyetlerin sonrasında esnafın fiyatları yükseltme yoluna gidebileceği ifade ediliyor.