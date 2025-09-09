Taksi Durağında Kavga, Polis Müdahale Etti

Olayın Sebebi Otomobil Parkı

Eskişehir’de bir kişi, taksi durağına park ettiği otomobili yüzünden çıkan kavganın ardından polis müdahalesi ile olay sona erdi. Saat 16.30 civarında İstasyon Caddesi’nde gerçekleşen olayda, görgü tanıklarına göre; bir erkek şahıs, çay bahçesinde oturmak için aracını yol üzerindeki taksi durağının önüne park etti.

Sözlü Tartışma ve Kavga

Durakta çalışan yaşlı bir adam, park edilen alana taksilerin geleceğini belirterek araç sahibinden otomobilini çekmesini istedi. Bu talep üzerine aralarında bir sözlü tartışma meydana geldi. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle diğer taksiciler de olaya dahil oldu. Tarafların arasındaki pürüzler, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile giderildi.

İfade ve Sakinleştirme Süreci

Otomobilini taksi durağına park eden kişi, kendisine hakaret edildiği için sinirlendiğini ifade etti. Polis ekipleri, tarafları sakinleştirerek aralarındaki gerginliği sonlandırdı. Olayda yer alan kişiler, birbirlerinden şikayetçi olmadı.