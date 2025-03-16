Taksi İçinde Yaralama: Zanlılar Yakalandı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Malatya’da bir ticari taksi içinde sürükleyici bir olay yaşandı. Olay, dün gece yarısı Yeşilyurt ilçesinde, Turgut Özal Mahallesi’nde gerçekleşti.

Çıkan Tartışmanın Sonucu

Edinilen bilgiye göre, Gülümser Caddesi üzerinde ticari taksiye binen U.T. ile araçtaki S.D. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın sonucunda U.T., silahla bacağından vurularak yola atıldı.

Yaralının Durumu ve Yakalama Süreci

Zanlılar olay sonrası kaçtı, ancak yaralının durumu kritik değildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, şüpheli S.D. ile azmettirici Ö.D.’yi, olayda kullanılan silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.