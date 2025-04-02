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Taksi ile ATV Çarpıştı: 2 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Batman’da ticari taksi ile ATV’nin çarpıştığı bir trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, kaza Körük Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri öğrenilemeyen ticari taksi ve ATV, çarpıştı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaçış sonrası yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

İNCELEME SÜRÜYOR

Polis, kazanın nedenine dair detayları belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Kaza ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerekiyor.

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