Taksi Plakası Fiyatları Düşüşe Geçti Ve Vergi Sorunları Başladı

İSTANBUL’DA TAKSİ PLAKASI FİYATLARI DÜŞTÜ

İstanbul’da taksi plaka fiyatları gerileme yaşayan bir trend içinde. Taksimetre ücretlerine yapılan zamlar, plaka fiyatlarının yükselmesine sebep olurken, artan maliyetler nedeniyle plaka değerleri düşüş gösteriyor. Taksi Mali Cihazı’nın zorunlu hale gelmesi ve büyük oranda gerçek usulde vergilendirilmek zorunda kalan taksiler, sahiplerinin kazançlarını ciddi şekilde etkiliyor. Bunun yanı sıra, ticari taksilerdeki plaka sahipleri, yasadışı kiracılar ve yevmiye usulüyle çalışan şoförlerin vergilendirilmesi konusundaki belirsizlikler sektördeki sıkıntıları artırıyor.

KDV ORANI YÜZDE 20

Taksilerde uygulanan KDV oranı yüzde 20’ye kadar çıkıyor. Örneğin, bin liralık bir yolculukta, 200 lira Katma Değer Vergisi olarak kesiliyor. Bu durum, Gelir Vergisi, Gelir Geçici Vergisi ve stopaj gibi diğer vergi kalemleriyle birleştiğinde taksinin kazancının yaklaşık yüzde 45’inin vergiye gitmesine neden oluyor. Taksi sahiplerinin günlük yakıt masraflarında ödemek zorunda olduğu ortalama KDV tutarı ise 400 lira civarında gerçekleşiyor. Pratikte, KDV’nin mahsuplaşılması gibi bir mekanizmanın çalışmadığı belirtiliyor.

TAKSİ ALIMINDA DÜŞÜŞ

Uzun yıllardır basit usulde vergilendirilen ve düşük vergi ödeyen taksiler, artık gerçek usulde vergiye geçiş yapıldığı için yatırım aracı olma özelliğini kaybetti. Bu durum sonucunda, taksimetre zammına rağmen taksi plakalarının fiyatında 2 milyon lira dolaylarında bir düşüş gözlemleniyor.

PLAKA SATIŞLARINDA VERGİ YÜKÜ

Plaka satışlarında da KDV ve noter harcı, gerçek değerler üzerinden ödeniyor. Örneğin, 10 milyon liralık plaka satışından 1 milyon 666 bin 666 lira KDV tahsil ediliyor ve plaka sahibinin elinde kalan tutar ise 8 milyon 333 bin 334 lira olarak gerçekleşiyor. Ayrıca, plaka satışında noter harcı olarak ödenmesi gereken yüzde 3’lük tutar ise 300 bin liraya denk geliyor ve genellikle bu yük plakayı alan kişiye aktarılıyor.

TAKSİ PLAKALARI VE KİRALAR

Güncel itibarıyla taksi plaka fiyatları, en düşük 10,7 milyon lira, en yüksek ise 11,2 milyon lira olarak belirleniyor. Ayrıca plaka kiraları, şu an 60 bin lira civarında seyrediyor.

VERGİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER

Basit usulde vergilendirme sistemi sayesinde tüm vergiler plaka sahibi tarafından ödeniyordu fakat gerçek usulde vergilendirme ile süreç karmaşık hale geldi. Taksi sektöründe hem plaka sahipleri hem de yasadışı kiralama yapanlar arasında vergilendirme ile ilgili belirsizlikler yaşanıyor. Kendi taksisini kullanarak çalışabilenlerin oranı ise oldukça düşük kalıyor. Çoğunluk buna ilave olarak, yasal olmayan yollarla kira sözleşmeleri yapıyor.

ŞOFÖR KAZANCININ VERGİ MUAMMASI

Plaka sahibinin sahibi olduğu araçta ikinci bir şoför istihdam etmesi durumunda bile, şoförün kazancı üzerinden ödenecek KDV ve gelir vergisi konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor. Yasadışı kiralamalarda ise kiracıların, sözleşme sona erdiğinde komisyoncu veya galericilere geri verme ihtimali artıyor; bu durum dolayısıyla kiralık plakalara ilişkin belirsizlik devam ediyor.