Taksi Şoförü Olan Kadın İlgi Çekiyor

DÜZCE’DE KADIN TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN İLGİÇİ HİKAYESİ

Düzce’de işyeri kapanan Yasemin Yüksel, taksi şoförü olma yolculuğuna başladı. Müşterilerin karakteri ve yapısını bilmediği için korku hissetse de, bu mesleğin zevkli olduğunu belirtiyor. İşyerinin kapanması ve işsiz kaldıktan sonra, boşta duran ticari taksiyi tekrar çalıştırma fikriyle taksi şoförü olmaya karar verdi. Çevresinin de desteğiyle, bu alanda adım atmaya yöneldi.

YENİ BİR DENEYİM VE MÜŞTERİLERİNDEN ALDIĞI GERİ DÖNÜŞLER

Yaklaşık 3,5 aydır taksi şoförlüğü yapan Yasemin Yüksel, mesleğinin keyifli olduğunu ve müşterilerinin kadın sürücüyü görünce mutlu olduklarını ifade ediyor. Yüksel, “İşyerim kapanmıştı. O sırada ne yapabilirim diye düşündüm. Taksimiz vardı boşta duruyordu. Sonra bu taksiyi trafiğe çıkartalım dedik” şeklinde açıklama yapıyor. Müşterilerinin bu duruma verdikleri tepkiler oldukça olumlu. Yüksel, “Yeni bir taksiciyim. Müşteriler direksiyon başında bir kadın sürücü görünce çok hoşlarına gidiyor” diyor.

KADIN ŞOFÖR OLMAKTAKİ ZORLUKLAR VE MESAJLARI

Yüksel, kabul ettiği yolcuların karakterleri hakkında belirsizlik yaşamanın onu korkuttuğunu da belirtiyor. Ancak bu zorluklara rağmen taksi şoförlüğünü güzel bir meslek olarak tanımlıyor. “Kadınlara mesaj vermem gerekirse kadınlar isterse her şeyi yapar” diyor. Yasemin Yüksel’in taksisine binen bir kadın müşteri ise, “Kendimi daha güvende hissettim bir bayan olarak. Herkese tavsiye ederim.” şeklindeki duygularıyla, şu anda kadın şoförlerin topluma daha fazla katılımını destekliyor.