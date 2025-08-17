Taksi Şoförü, Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

HENÜZ BELİRLENEMEYEN SALDIRGANIN KURBANINA ATEŞ AÇMASI

Eyüpsultan’da, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Saldırı, saat 22.00 sularında Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, Selanik Bulvarı üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya maruz kaldı. Saldırgan, Kaya’ya 5 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine, sağlık, olay yeri inceleme ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI VE TAKSİCİLERİN TEPKİ GÖSTERİŞİ

Yapılan ilk müdahalelerin ardından vücudunun değişik yerlerine isabet alarak ağır yaralanan Sefer Kaya, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan kaçarak uzaklaşan saldırgan için ekipler geniş çaplı bir arama çalışması başlatarak, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş ve Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Sefer Kaya’nın hastanede yaşamını yitirmesinin ardından, gece saatlerinde taksiciler hastanede ve saldırının yaşandığı caddeye konvoy halinde giderek korna çalarak ses yükseltti. Yapılan basın açıklamasında, Deniz Dündar, “Bir arkadaşımızı direksiyon başında katledilmiş halde bulduk. Yıllardır dile getirdiğimiz kabinli araç sorununu çözüme kavuşturulması için elimizden gelen mücadeleyi dernekler olarak verdik. Sözlü ve yazılı olarak gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Evlerimizden helalleşerek çıkıyoruz. Evden çıkarken çoluk çocuklarımızla vedalaşarak çıkıyoruz. Arabamızda kimleri taşıdığımızı bilmiyoruz. Azrail’imizi yanımızda taşıyoruz. Burada toplanan arkadaşlar Sefer abileri için buradalar. Yarın başka bir arkadaşları için burada olmak istemiyorlar. Lütfen kurum başkanları. Kurum sorumluları size vermiş olduğumuz dilekçeleri, sözlü ve ulusal basında dile getirdiğimiz cümleleri lütfen dikkate alın. Takside çalışan hiçbir şahsın can ve mal güvenliği yoktur” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardında, Sefer Kaya için Kuran okundu ve taksiciler olay yerinden ayrıldı.