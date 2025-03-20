Taksi Şoförü ve Yolcular Arasında Gerginlik

TAKSİ ŞOFÖRÜNDE PANİK ANLARI

Bir taksi şoförü, yolcu olarak aldığı kişilerin araç içerisinde uyuşturucu madde kullandığını fark edince büyük bir panik yaşıyor. Durumu anlayan şoför, şahısları aracından indirmek istiyor. Ancak yolcular, taksi şoförünün müdahalesine karşılık vererek aracın anahtarını alıp kaçmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜLER KAMERADA

Taksici ile gençler arasında yaşanan gerginlik, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydediliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.