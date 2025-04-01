Taksi Sürücüsü Çarptığı Aracı Tamir Etti

ARAMA YAPILDIĞINDA GÖRÜLEN OLAY

İstanbul Arnavutköy’de, park halindeki bir araca çarptıktan sonra ilginç bir davranış sergileyen taksi sürücüsü dikkat çekti. Çarptığı araca, esnaflardan topladığı parçalarla tamir yaptı. Bu tamir anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA SONRASI GÜVENLİK KAMERASI İNCELEMESİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İlçesi’nde yaşandı. İlhan Çakmak isimli araç sahibi, park halindeki otomobilinin üzerine bir taksinin çarptığını fark etti. Aracını park ettiği yerin güvenlik kameralarını incelediğinde, taksi sürücüsünün aracı çarptıktan sonra malzemeler toplayarak tamir etmeye çalıştığını gördü. Çarptığı aracı onarmak için yaklaşık 20 dakika harcayan taksi sürücüsü, sonrasında bu durumu fark eden araç sahibi ile iletişime geçti.

ASIL MUTLULUK TAMİR GİRİŞİMİNDEN GELDİ

İlhan Çakmak, yaşadığı durumu değerlendirirken, “Cumartesi günü işten çıkıp eve geçtiğimde hava güzel olduğu için aracımı temizlemek istedim. Araçla ilgilenirken arabada bir leke olduğunu fark ettim. Ancak önemsemeyerek temizlemeye devam ettim. Dikkatimi çeken farklılıklar oldu. Park ettiğim yere gidip güvenlik kameralarını izlediğimde önce sinirlendim, sonrasında ise gülmeye başladım. Sürtmesi önemli değil ama kendi başına tamir etmeye çalışması beni mutlu etti” dedi. Ayrıca, araca çarpan sürücünün “aracımın başında 20 dakika vakit geçirdiğini” ve bu durumu önceden fark etmediğini belirtti.