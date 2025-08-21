Haberler

Taksi Sürücüsü İle Sürücü Tartıştı

TAKSİ ŞOFÖRÜYLE SÜRÜCÜ ARASINDA TARTIŞMA

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Tunus Caddesi üzerinde bir taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında ‘yol verme’ meselesi yüzünden bir tartışma yaşandı. Olayın ardından, iddialara göre, tartışma devam ederken taksi şoförü otomobilin önünü kesti.

TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN SALDIRISI KAYDEDİLDİ

Aracından inen taksi sürücüsü, otomobil sürücüsüne hakaretler ederek tehditlerde bulundu. Bununla birlikte, otomobilin aynasına tekme ve yumruk atarak zarar vermeye çalıştı. Ardından, sürücünün kapısını açmaya yönelik girişimlerde bulundu. Tüm bu anlar, otomobilde bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Yaşanan olay sonrası çevrede bulunan diğer vatandaşlar, taksi sürücüsünü sakinleştirerek bölgeden uzaklaştırdı. Bu tür durumların önlenmesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, trafikte daha dikkatli olunması gerektiğine dair çağrıda bulundu.

ÖNEMLİ

