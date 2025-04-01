Taksi Sürücüsü İstanbul’da Kendi Kazasını Tamir Etti

İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı. Park halindeki bir araca çarpan taksi sürücüsü, hasarı kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ HASARI GİDERMEYE ÇALIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde meydana gelen olayda, İlhan Çakmak’a ait park edilmiş otomobile çarpan bir taksi sürücüsü, çarpmanın ardından aracını ileride park etti. Daha sonra, araçtaki hasarı inceleyerek çevredeki esnaflardan topladığı malzemelerle onarım yapmaya başladı.

TAMİR ANI KAMERALARA YANSIDI

Olayın ardından araç sahibi İlhan Çakmak, aracında bir değişiklik olduğunu fark etti. Park ettiği yerin güvenlik kameralarını inceleyince kazanın nasıl gerçekleştiğini anladı. Taksi sürücüsüne ulaşan Çakmak, ona teşekkür etti. Çakmak, “Kendisi aracıma çarpmış, sonra bez alarak silmeye çalışmış ve ardından aracı tamir etmiş. Sürtmesi önemli değil ama kendi başına tamir etmeye çalışması beni mutlu etti” dedi.

HAFİF HASAR STATUSU BİLDİRİLDİ

Yaşadığı durumu anlatan İlhan Çakmak, olaydan önce işten çıkıp eve dönerken aracıyla ilgilendiğini belirtti. “Araçta bir leke olduğunu fark ettim. Temizlemeye devam ettim, ancak sonrasında farklılık gördüm. Kameraları incelediğimde önce sinirlendim, ardından gülmeye başladım” şeklinde konuştu. Çakmak, taksi sürücüsünün aracı tamir etmek için araç başında 20 dakika harcadığını vurguladı. İlk başta birinin çarpıp kaçtığını düşündüğünü, ancak durumun böyle olmadığını anladığını dile getirdi.