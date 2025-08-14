Taksi Ters Döndü, 1 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE

Malatya’da kontrolünü kaybeden bir ticari taksi devrilerek ters döndü. Bu olayda bir kişi yaralandı. Kaza, saat 15.15 sularında Malatya-Kayseri karayolu üzerindeki Şeker Fabrikası yerleşkesi karşısında gerçekleşti.

SÜRENİN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİ

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi yönüne doğru giden S.A. tarafından kullanılan 44 T 0020 plakalı ticari taksi, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü. Kazada araçta bulunan B.A. yaralandı.

Olayın hemen ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı B.A.’ya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili olarak, gerekli incelemeler başlatıldı.