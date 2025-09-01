Taksici Bıçakla Öldürüldü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Kocasinan ilçesinde yer alan Yıldızevler Mahallesi’ndeki Doğu Garajı Kümeevleri’ndeki taksi durağında gerçekleşti.

TARTIŞMA VE KAVGA ANİDEN BÜYÜDÜ

Taksi şoförü M.D. ile H.Ş. arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma çıktı. Bu tartışma kısa bir süre içinde bıçaklı bir kavga halini aldı. Kavga esnasında H.Ş., taksi şoförü M.D.’yi bıçaklayarak ağır yaraladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.D., olay yerinden ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak olayın ardından H.Ş. olay yerinden kaçtı.

M.D., doktorların tedavi çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüphelinin yakalanması için gerekli çalışmalar başlatıldı.